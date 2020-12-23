23 декабря Парламент принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий использование части пенсионных накоплений на целевые нужды. В Министерстве труда и соцзащиты населения объяснили, кто сможет снять пенсионные на жилье и лечение, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Согласно закону с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.

Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:

работающие граждане в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте;

лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50 процентов оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40 процентов).

Под "порогом достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных 10-процентных пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы) позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.

"Порог достаточности" устанавливается одинаковым для женщин и мужчин и рассчитывается для каждого возраста. При этом он будет пересчитываться для новых получателей исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты).

Законом также предусматривается, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушек/бабушек, родителей, детей, внуков, братьев/сестер). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи.

При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель.

Порядок улучшения жилищных условий за счет выплат пенсионных накоплений утверждается Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

Правила направления граждан на лечение будут определяться Министерством здравоохранения, уже разработаны правила использования.

Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Закон направлен на подпись Главе государства.

1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений.

В министерстве назвали условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.