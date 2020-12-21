Женщина сгорела в жилом вагончике на трассе в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пожар в жилых вагончиках на трассе Аркалык-Торгай произошел под утро. В одном из них обнаружено тело 53-летней женщины. Строения контейнерного типа принадлежат дорожной организации, которая ремонтировала дорогу.

"Пожар начался внутри вагончика, в углу рядом с кроватью. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина 1967 года рождения, по неуточненной информации работала поваром. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки", - сообщает пресс-служба Департамента по ЧС Костанайской области.