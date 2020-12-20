Прием писем завершён, но мы продолжаем публиковать некоторые из них. Дети есть дети - и пошалить могут, и учёбу запустить. Мы же им всё прощаем, а как же иначе? Но есть дети, которые целый год стараются изо всех сил угодить новогоднему волшебнику, чтобы не остаться без подарка.

Вова, наверное, мечтает о небе. Потому что хочет большой вертолёт на пульте управления, надо же как-то начинать осваивать воздушный океан. И про младшую сестру не забыл, но просит для неё не куклу, а конструктор для девочек.

У 11-летнего Стаса есть 4-летний брат Серёжа и 11-месячная сестрёнка Даша. Стас - мальчик прилежный и любознательный, хорошой учится, любит читать книги. Но иногда и от книг надо отдыхать.

Для этой цели очень подходит машинка на пульте управления. И про младших не забыл: для Серёжи просит конструктор, а для Даши куклу.

Савелию 7 лет, его брату Богдану 3 года. Чтобы Дед Мороз заметил их письмо, Савелий красочно его оформил. А мальчишкам всего-то и нужно, что конструктор, да парковку для машинок - игрушечную, конечно.

Первоклассница Инесса из Житикары и вовсе отличница. Разве девочка не заслужила подарка? Конечно, она, как и многие современные дети, мечтает о «крутом» телефоне, но если такого на складе Деда Мороза не найдётся, будет рада и докторской колбасе, которую очень любит. У ее мамы нет возможности покупать даже такой скромный деликатес. А ещё девочка мечтает о том, что найдётся лекарство, кооре вылечит маму от астмы.

8-летняя Дильназ и 10-летний Ернар - брат и сестра. А ещё в семье есть младшие - Бакдаулет и Кенже. Они живут в Карабалыке. Мама одна тянет четырёх детей и ей не по силам купить им подарки к Новому году. А дети стараются, ведут себя хорошо, помогают маме. Может, найдётся в Карабалыке помощник Деда Мороза? Чтобы сделать праздник волшебным для этих детей, понадобятся: кукла Барби с аксессуарами, телефон, гоночная машинка и кукла с закрывающимися глазами.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут при одном условии - если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

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