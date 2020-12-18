Казахстанцы до середины марта освобождены от регистрации в России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на посольство Казахстана в Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в Указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно документу, до 15 июня 2021 года иностранным гражданам не нужно продлевать действие документов о временном пребывании в России. Однако данное положение распространяется только на граждан тех государств, с которыми Россия еще не возобновила регулярное пассажирское транспортное сообщение.

С Казахстаном Россия возобновила пассажирское авиасообщение в сентябре 2020 года. В связи с чем граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, то есть до 15 марта 2021 года. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены.