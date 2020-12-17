Депутат Альберт Рау в прямом эфире проекта "Самое время" на Седьмом канале рассказал о том, как изменятся кредитные договоры казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Законопроект был направлен на то, чтобы людей защитить, чтобы они в одном месте в договоре увидели все. Никаких мелких шрифтов. Никаких дополнительных услуг. В договоре в одном пункте будет перечислено все, что человек должен заплатить по займу", - заявил Альберт Рау.

При этом он отметил, что "законодатели не могут предусмотреть все фантазии, на которые пойдут банки или микрофинансовые организации".

"Человек, когда берет заем, должен видеть и понимать, сможет он с этим рассчитаться или нет", - считает депутат.

"Мы видим закредитованность. Она не снижается", - подчеркнул Альберт Рау.

"Возможно, даже придется принимать законы, которые будут ограничивать банки в навязывании кредитов. Когда звонят домой к человеку, он говорит: "Мне не нужен кредит", а они: "Ну почему, возьмите", - резюмировал депутат.