Прием писем в новогоднюю акцию "НГ" завершён, но мы продолжаем публиковать некоторые из них. Есть послания, в которых дети совсем не упоминают о своих желаниях. Они хотят, чтобы новогоднее чудо пришло к их близким.

Из Рудного пришло письмо от мальчика, который даже не назвал себя. На конверте указаны фамилия и начальная буква имени: Б. Мы не знаем, как зовут автора письма, вариантов много. Зато знаем, что его двоюродного брата зовут Амир и ему всего три годика. Адрес братишки заботливый мальчик не забыл указать. Поэтому Дед Мороз будет знать, куда доставить подарок, если на это письмо откликнется помощник. Но хорошо бы ещё, чтобы и номер телефона нам сообщали все авторы писем. Помощники из Рудного, Дед Мороз ждёт вас!

Ансар из Костаная написал короткое письмо, в котором просит игрушку-каталку для брата Бексултана. У Бексултана инвалидность и понятно желание Ансара принести братику больше радости. Про себя Ансар не написал ничего. Но по прошлогоднему письму мы можем заключить, что Асару сейчас 13 лет, Бексултану 3 с половиной года, а ещё есть 7-летний Аскар. Нам бы очень хотелось, чтобы все дети в этой семье были с подарками к Новому году.

Ксения писала новогоднему волшебнику в прошлом году. Тогда ей было 10 лет. Девочка не просила ничего для себя, только счастья в семье и подарочек для брата. Разве можно было оставить без внимания такое письмо? Тогда мы осторожно выведали у мамы, что любит Ксения и что могло бы понравиться её старшему брату. Так мы узнали, что Ксения обожает рукоделие и подарили ей наборы для творчества. А брату, по подсказке мамы, вручили торт. И вот Ксения снова написала письмо новогоднему волшебнику. И вновь она не просит ничего для себя.

Самое щемящее послание поступило от 10-летней Мерей. У девочки только одна мечта - чтобы мама смогла ходить. А для этого нужен подходящий тренажёр. Рядом с желанием просто иметь возможность погулять с мамой по парку, взявшись за руки, все остальные мечты меркнут.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при одном условии - если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у вас возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

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