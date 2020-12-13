Мужчина погиб при разрыве паровой трубы на ГРЭС-2 в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, авария произошла в Абайском районе на ГРЭС-2 Топар ТОО "Каzakhmys Еnergy".

"По информации ТОО "Кazakhmys Еnergy", погиб мужчина 1958 года рождения, пострадали три человека: женщина 1975 года рождения и мужчины 1971 и 1980 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с ожогами 1-2-й степени", - сообщили в пресс-службе.

В ДЧС отметили, что на тепло- и электроснабжение города Абай данное происшествие не отразилось. В настоящее время силами "Кazakhmys Еnergy" ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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В Управлении по инспекции труда Карагандинской области сообщили, что будет создана комиссия по специальному расследованию для установления обстоятельств и причин группового несчастного случая. По результатам расследования группового несчастного случая дополнительно будет сообщено.