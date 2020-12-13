Авария на ГРЭС-2 в Карагандинской области: погиб мужчина
13 декабря 2020, 19:57 | Происшествия
Мужчина погиб при разрыве паровой трубы на ГРЭС-2 в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, авария произошла в Абайском районе на ГРЭС-2 Топар ТОО "Каzakhmys Еnergy".
В ДЧС отметили, что на тепло- и электроснабжение города Абай данное происшествие не отразилось. В настоящее время силами "Кazakhmys Еnergy" ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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В Управлении по инспекции труда Карагандинской области сообщили, что будет создана комиссия по специальному расследованию для установления обстоятельств и причин группового несчастного случая. По результатам расследования группового несчастного случая дополнительно будет сообщено.
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