Запуск массовой добровольной вакцинации населения Казахстана от Covid-19 планируется с начала 2021 года. Планируете ли вы сделать прививку от коронавируса? Да. Хочу защитить себя и близких от болезни, против которой нет лекарства.

Да. Если Казахстан закупит вакцину от Covid-19, заслуживающую доверия.

Нет. Я не доверяю ни казахстанской, ни российской вакцине от Covid-19.

Нет. Я не считаю Covid-19 настолько опасной болезнью, чтобы прививаться от нее.

