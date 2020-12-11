В Костанае без осадков - как изменится погода на выходных?
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 12 декабря, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют отсутствие существенных осадков, местами туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18...-23, местами -15 градусов, днём -7...-12, в некоторых районах -15 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в субботу переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный -3...-8 м/с. Ночью -18...-20, днём -9...-10 градусов.
- В воскресенье, 13 декабря, по области переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью столбики термометров по области могут показать -17...-22, местами -25 градусов, днём -7...-12, местами -15 градусов.
В Костанае в воскресенье без осадков. Ночью -17...-19, днём -10...-12 градусов.
В понедельник, 14 декабря, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17...-22, местами -25 градусов, днём -7...-12, в некоторых районах -15 градусов.
В Костанае в понедельник без осадков. Ночью -18...-20, днём -10...-12 градусов.
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