Мы продолжаем публиковать некоторые из поступивших в редакцию детских писем. Есть дети, которые пишут нам не первый год. Не всегда их желания сбываются, но они не перестают ждать чуда. Нам пишут не только дети, живущие в Костанае, послания новогоднему волшебнику приходят из разных уголков Костанайской области. Некоторые из них мы уже публиковали. Но у нас есть ещё письма от сельских ребятишек.

7-летняя Ксения живет в Фёдоровке. Она очень любит зимой кататься на санках. Но вот беда, санки её сгорели. Всё чего просит девочка у Деда Мороза — новые санки. Оленя у Ксюши нет, она запряжёт свою любимую собаку Альфу и они будут весело носиться по белому снегу. А ещё у Ксении есть старшая сестра Нелли, которая учится в 6-м классе. Если Альфа устанет, Нелли будет с удовольствием катать на санках Ксюшу. Но и собственные желания у Нелли тоже есть. Девочка хочет лыжи. Кстати, обе сестры — отличницы и заслужили подарки от Деда Мороза.

Сёстры София и Лиза живут очень далеко — в посёлке Адаевка Камыстинского района. Софие 5 лет, Лизе - 3 года. Девочки тоже хотят праздника.

Братья Андрей и Денис из Сарыколя также написали послание Деду Морозу. 9-летний Андрей ходит в музыкальную школу, но у него нет своего инструмента. Он в прошлом году писал, что мечтает об электропианино, но не получил подарка. Его желание не изменилось. А 6-летнему Денису интересно играть в космическую войнушку, для чего ему нужны скричеры и бластер Nerf.

8-летняя Настя из села Боровское Мендыкаринского района не может писать сама. Писала мама. У девочки ДЦП и эпилепсия. Мама Насти хочет, чтобы и к её ребёнку пришёл праздник. Насте нужна специальная развивающая игрушка — бизикуб. Такие игрушки и в самом деле помогают детям с ограниченными возможностями развиваться и играть одновременно.

Письмо от многодетной семьи пришло из села Фрунзенское Денисовского района. Сергею 8 лет, Наташе — 6, Владику — 4, Валерии — 2 года, а Лёше всего 11 месяцев. Семья большая и очень дружная. Чтобы осчастливить на новый год всех сестёр и братьев понадобятся: две машинки с пультом управления, говорящая куклу в коляске, большой конструктор и для маленького Лёши погремушки или яркая музыкальная игрушка.

Братья Артём и Ваня живут недалеко от областного центра — в Альжанке (Алтынсарино). Артём учится во втором классе, Ваня - в восьмом. Мальчики любят кататься на лыжах, благо близ Альжанки снег чистый и воздух всегда свежий. Только вот лыж у братьев нет. Это всё, чего просит Артём для себя и для брата.

Но наш Дед Мороз не доедет до далёких сёл. Может быть найдутся помощники волшебника, живущие неподалёку и сделают праздничные дни по-настоящему счастливыми для детей, которые ждут чуда.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

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