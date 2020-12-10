Мы продолжаем публиковать некоторые из поступивших в редакцию детских писем. Среди посланий, адресованных новогоднему волшебнику, особенно радуют написанные детьми, которые стремятся к творчеству.

В сегодняшней подборке - письма, авторы которых желают получить наборы для рисования. Ну и еще кое-что для братьев и сестёр.

12-летняя Алёна из Костаная очень любит рисовать. И умеет это делать, о чем говорит прекрасный рисунок двух милых снеговиков, которым она оформила своё письмо. Сама Алёна просит набор для рисования, которого она, несомненно достойна. Её сестра Олеся - тоже творческая личность - мечтает о наборе алмазной вышивки. И даже маленькой Тасе, которая ходит в детский садик, тоже нужен мольберт - такой, чтобы можно было рисовать фломастерами, а потом стирать рисунки, она же только учится. Брат Егор будет рад снегокату. А самому маленькому члену семьи, 9-месячному Феде, можно подарить что-то по возрасту.

8-летняя Ясмин из Глазуновки тоже мечтает о большом наборе для рписования. Но у неё есть ещё 4 сестры: Хаве 5 лет, Фатиме и Айше 3 года, а Хадидже всего 1 годик. Для самой маленькой сестрёнки Ясмин просит у Деда Мороза музыкальную игрушку, а для остальных трёх - больших кукол.

Аруне из Заречного всего 7 лет, но она очень основательная девочка. Чтобы Дед Мороз не допустил ошибки при подборе подарка, она даже выслала изображения желанных игрушек и набора для рисования.

7-летний Владимир из Большой Чураковки озвучил желания всех своих братьев и сестёр. И в этой семье тоже в тренде наборы для рисования.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при одном условии - если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно! Желательно в письме упоминать и возраст ребёнка или детей, если их несколько.

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