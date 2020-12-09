По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 декабря, на территории области ночью ожидается переменная облачность, ночью и утром пройдет небольшой снег. В пятницу и субботу при переменной облачности осадков не ожидается. Местами в ближайшие три дня возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг ночью будет 10-15 градусов, местами температура может опуститься до 20 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - Днём ожидаем -5...-10, местами -15°С. В пятницу и субботу ночная температура на большей части территории области -10...-15°С, на юге -20...-25°С. В дневное время термометры покажут -7...-12°С, на юге -15...-20°С.

В Костанае ближайшие три дня пройдут без осадков. Температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -13...-15°С, днём -6...-8°С. В пятницу и субботу: ночью -15...-17°С, днём -10...-12°С.

В ближайшие три дня ожидается северо-западный ветер, скорость его в четверг будет умеренной - 5-10 м/с, в пятницу и субботу 9-14 м/с.