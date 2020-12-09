Связано это с тем, что все сотрудники отдела миграционной полиции Денисовского района, которые непосредственно оказывают услуги по документированию граждан, находятся на карантине.

Как пояснила "НГ" PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА, ситуация - временная.

- Сотрудники отдела миграционной полиции Денисовского района находятся на карантине в полном составе. Именно поэтому прием документов по государственной услуге «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» приостановлен. В связи с этим мы рекомендуем гражданам обращаться за услугами по документированию в соседние отделы по обслуживанию населения. На данный момент обращения уже были в отделы Житикаринского района и города Лисаковск, - отметила Богатырева.

Вновь оказывать услуги по выдаче документов начнут после того, как сотрудники ОМП района вернутся из карантина.