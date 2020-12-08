По словам очевидцев, хозяев не было дома, поэтому соседи вскрыли дверь, чтобы начать тушить пожар.

Сообщение о пожаре в частном доме по ул. Каирбекова поступило в диспетчерскую в понедельник, 7 декабря, в 15.37 и уже через 6 минут пожарные прибыли на место.

Очаг возгорания был в гостинной. Следом начала гореть кровля и рухнул потолок.

- Кровля частного дома горела на площади 50 кв. м. Огонь удалось локализовать в 15:57 и ликвидировать в 16:21, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС в составе 11 человек личного состава и 2 единиц техники, пожарные формирования.

Причина пожара устанавливается.

Фото предоставлено ДЧС КО