Соседи начали тушить горевший дом до приезда пожарных в Костанае
8 декабря 2020, 12:33 | Происшествия
По словам очевидцев, хозяев не было дома, поэтому соседи вскрыли дверь, чтобы начать тушить пожар.
Сообщение о пожаре в частном доме по ул. Каирбекова поступило в диспетчерскую в понедельник, 7 декабря, в 15.37 и уже через 6 минут пожарные прибыли на место.
Очаг возгорания был в гостинной. Следом начала гореть кровля и рухнул потолок.
- Кровля частного дома горела на площади 50 кв. м. Огонь удалось локализовать в 15:57 и ликвидировать в 16:21, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС в составе 11 человек личного состава и 2 единиц техники, пожарные формирования.
Причина пожара устанавливается.
Фото предоставлено ДЧС КО
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