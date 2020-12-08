Эскизы предупреждений о вреде изделий с нагреваемым табаком и кальянов утвердили в Казахстане, передает корреспондент КазТАГ.

«1. Утвердить: 1) эскизы предупреждений о вреде потребления изделий с нагреваемым табаком согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2) эскизы предупреждений о вреде потребления табака для кальяна и кальянной смеси согласно приложению 2 к настоящему приказу», - говорится в приказе министерства здравоохранения.

Согласно приложениям, изделия с нагреваемым табаком должны содержать предупреждения с характерными изображениями и надписями «мучительная смерть» и «курение вызывает никотиновую зависимость», а табак для кальяна и кальянные смеси – надписи «токсические элементы в дыме», «каверна в легких», «микробы и вирусы», «поражение сердца» и «поражение горла».

Источник фото: Приказ министерства здравоохранения РК.