Орла привезли к сотрудникам Тарановского лесничества с угольного склада, передает корреспондент Tengrinews.kz. Птицу осмотрел сельский ветеринар и диагностировал перелом крыла.

Пока она живет в сарае, кормят ее исключительно мясом. Но вот что дальше делать с орлом, не знают.

"Птице нужна квалифицированная ветеринарная помощь, такую здесь мы ей предоставить не можем. Как и не можем предоставить хорошие условия для содержания. Мы посмотрели информацию об этой птице, она похожа на орлана-белохвоста, а если это краснокнижная птица, ей нужны соответствующие условия содержания", - рассказал лесник Тарановского лесничества Рустам Насыров.

То, что птица - краснокнижная, подтвердили и специалисты-биологи, и в заповеднике.

"Это один из самых редких наших орлов и особо охраняемых – орлан-белохвост. Это видно по клюву и по хвосту. Специалисты их Наурзумского заповедника подтвердили также, что это редкая птица. Единственный приемлемый вариант для нее сейчас – это зоопарк, только туда, содержать самим нельзя", - пояснил Насыров.

По словам лесников, судьбой птицы занимаются и местные исполнительные органы, но пока вопрос с домом для нее не решился.

СПРАВКА

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – хищная птица, относится к семейству ястребиных. В естественных природных условиях живет до 26 лет, в неволе - около 35-38 лет. Это мощный, грозный охотник на рыбу, мелких животных. К сожалению, XX век стал для орланов самым тяжелым периодом. Они оказались целью тотального истребления. Сейчас ситуация изменилась: пернатые хищники находятся под охраной государства.



