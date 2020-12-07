Мы продолжаем публиковать некоторые из поступивших в редакцию детских писем. Есть дети, которые пишут нам не первый год. Не всегда их желания сбываются, но они не перестают ждать чуда.

Дима из Камысты писал нам в прошлом году. И Дед Мороз передал ему подарок, в котором было всё, что попросил мальчик. В этом году Дима снова написал новогоднему волшебнику о своих желаниях, не забывая при этом любимого брата.

К Кириллу, Никите и Злате наш Дед Мороз приезжал дважды. Но в прошлом году не получилось сделать этим детям подарок. Дети очень надеются, что в новогодний праздник не останутся без подарка.

Дильназ из Аркалыка тоже писала Деду Морозу в прошлом году. Тогда её письмо пришло в числе последних, но, к счастью, новогодний волшебник откликнулся на её просьбу и подарил ей красивое платье, а её сестрёнке - куклу. Теперь Дильназ умела прислать нам письмо до окончания акции. Мы очень надеемся, что кто-нибудь захочет стать помощником Деда Мороза, чтобы выполнить её желание.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при условии, что найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно! Желательно в письме упоминать и возраст ребёнка или детей, если их несколько.

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