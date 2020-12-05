4 декабря в Костанайской области зарегистрированы 87 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,5%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 44 жителя г. Костанай, 16 - г.Рудный, 13 – района им.Б.Майлина, 4 – г. Житикары, по 2 случая в г.Лисаковск, Карасуском и Мендыкаринском районах, и по 1 случаю в г. Аркалык, Аулиекольском, Узункольском, Алтынсаринском районах", - говорится в сообщении.

59 обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 – с профилактической целью (перед поступлением на вахту), 4 в целях эпид.надзора.

Из числа инфицированных 58 с симптомами заболевания, 29 бессимптомные.

Всего по Костанайской области, по данным областного штаба, с 3 апреля по 4 декабря зарегистрированы 5 726 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 4 107 человек.

Областная статистика заболеваемости КВИ по-прежнему расходится с республиканской, но разница между цифрами сократилась. По данным сайта coronavirus2020.kz, в регионе заболели 5 725 человек, выздоровели 4 010 пациентов. Еще вчера в республиканской статистике было меньше на одного заболевшего (как и сейчас) и на 97 выздоровевших (сейчас уже в областной статистике на трех выздоровевших меньше).