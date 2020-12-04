Из 85 заболевших, зарегистрированных за 3 декабря, почти половина - 42 человека - жители областного центра. Темп прироста заболеваемости за сутки в регионе составил 1,5%, сообщили в областном информационном штабе.

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11 случаев КВИ зарегистрированы в Житикаре, 8 - в Рудном, 7 – в Лисаковске, по 4 – в Костанайском и Денисовском районах, 3 – в Жангельдинском районе, по 2 – в Аулиекольском и Карабалыкском районе и по 1 случаю в Сарыкольском и Б.Майлина районах.

- 54 обследованы по самообращению, 24 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 – с профилактической целью (завозной случай), 6 в целях эпид.надзора (перед госпитализацией в стационар), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 31 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 3 декабря зарегистрированы 5 639 случаев COVID-19, из них 4 093 пациента выздоровели.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в регионе 5 638 забоелвших и 3 996 выздоровевших.