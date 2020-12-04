О прошествии в селе Фрунзенское сообщил сегодня, 4 декабря, на брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Азамат ОРЫМБАЕВ. Погибли девочка 2016 г. р. и мальчик 2018 г. р. С начала 2020 года жертвами пожаров в регионе стали 4 детей, столько же было в 2019-м.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- От себя и от всего департамента хочу принести соболезнования родителям, - сказал Орымбаев. - Пожар произошёл 3 декабря, примерно в 16.00. По предварительной информации, родители в 14.00 оставили детей одних дома и отправились в магазин в соседнее село Аятское, которое расположено, если по прямой через речку, на расстоянии километра. Входную дверь закрыли на замок. Около 16.00 они вернулись, почувствовали запах дыма, открыли дверь, забежали, первым вытащили сына, потом дочь.

Родители сразу вызвали сельского фельдшера и позвонили в ТОО «Фрунзенское», в котором есть добровольное пожарное формирование с собственной машиной. В 17.15 была зафиксирована смерть детей. Они погибли, не приходя в сознание.

- Горели вещи, постельное бельё и мебель, в спальне, - пояснил Орымбаев. - Площадь пожара составила всего 12 кв. м. Мы предполагаем, что дети играли в спальне со спичками, в результате чего произошёл пожар. Дети, почувствовав угрозу, побежали в другую комнату, где их и обнаружили. Они задохнулись от едкого дыма продуктов горения. 3 сентября сотрудники ДЧС проводили разъяснительную работу, предупреждали об опасности пожара, но, к сожалению, спустя три месяца произошла трагедия.

Это уже второй случай в декабре, когда в результате пожара пострадавшими становятся дети. 1 декабря в Мендыкаринскую районную больницу обратилась мать с четырьмя детьми. Они жаловались на плохое самочувствие. Выяснилось, что накануне вечером женщина растопила печь и закрыла задвижку.

- Утром дети и мама проснулись, почувствовали головокружение, тошноту и рвоту, - отметил Орымбаев. - Пострадавшим оказана медпомощь, 3 декабря они были выписаны из больницы. Хочу отметить, что с этой семьёй тоже ранее проводилась профилактическая работа, было комиссионное обследование дома. Поэтому мы ешё раз настоятельно просим граждан соблюдать меры пожарной безопасности.