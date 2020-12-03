Казахстанцам разрешили размещать на зданиях и балконах государственный флаг для выражения своих патриотических чувств, а также для поддержки достижений и граждан страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Аскар Мамин, передает Tengrinews.kz.

27 ноября правительство внесло изменения в свое постановление от 2 октября 2007 года № 873.

Часть первая пункта 4 "Правил использования (установления, размещения) государственного флага, государственного герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста государственного гимна Республики Казахстан" теперь выглядит следующим образом:

"Государственный флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан".

В октябре Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотреть законодательство в вопросе использования государственных символов Казахстана.

В 2012 году сообщалось о случае, когда житель Петропавловска использовал флаг вместо занавески. В том же году жителя Атырау оштрафовали на 323 600 тенге за то, что он разъезжал по городу с флагом Казахстана, прикрепленным к капоту автомобиля.

В феврале 2015 года жителя столицы попытались оштрафовать почти на 400 тысяч тенге за вывешенный на балконе флаг. Тогда же мужчина пояснил, что вывешивание флага - его традиция для проявления патриотизма и он сделал это после очередной громкой победы Геннадия Головкина.