Мы продолжаем публиковать некоторые из поступивших в редакцию детских писем. По сравнению с прошлым годом, в этом больше детей, желающих получить на Новый год в подарок не гаджет, а что-то для занятий спортом. Лидируют в списке шведские стенки и турники. Ну и, какая же детская мечта без велосипеда?

14-летний Супьян, 12-летний Тимур и 10-летний Рамзан не только братья, но и соратники по спорту. Они серьёзно и успешно занимаются греко-римской борьбой, уже имеют многочисленные награды. Мальчиков растит один папа и вкладывает всю душу и все силы в то, чтобы его мальчишки выросли настоящими мужчинами. Они стараются, но в этом году занятиям в спортзале помешали карантинные меры. А терять спортивную форму ребятам не хочется, ведь со спортом они хотят связать всю свою дальнейшую жизнь. Поэтому им нужен турник для занятий. Написал Деду Морозу об этом Рамзан, но пользоваться турником будут все братья.

А Тимур кроме того, мечтает о велосипеде, которого у него никогда не было. Грустно, когда у мальчишки нет велосипеда. Так хочется, чтобы новогодний волшебник сделал братьям-спортсменам такие желанные подарки.

У первоклассника Даниса из Лисаковска тоже большое детское желание иметь турник. Но папы у Даниса нет, а маме одной нелегко растить двух сыновей. Сам Данис еще не умеет хорошо писать, поэтому ему помогал старший брат — первокурсник университета.

Девятилетней Алине, которая хорошо знакома нашим читателям по проекту «Нужные деньги», нужна шведская стенка. Нужна не только для простых занятий физкультурой. У Алины ДЦП. Она не так давно начала ходить и ей надо делать специальные упражнения, чтобы она не отличалась от своих сверстников, играла с подругами во дворе, росла самостоятельной девочкой.

Ещё одной жительнице Костаная — семилетней Анель нужна шведская стенка по той же причине. Диагноз ДЦП предполагает постоянную работу над развитием ребёнка. Мама Анель делает всё, что может, но купить шведскую стенку ей не под силу. Письмо от Анель написано маминой рукой, сама девочка пока писать не умеет, но у неё всё впереди.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ». Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно! Желательно в письме упоминать и возраст ребёнка или детей, если их несколько.

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