Экскурсию для журналистов по лабораториям и мастерским Костанайского колледжа автомобильного транспорта провели вчера, 27 ноября. В рамках госпрограммы «Жас Маман» в 2020 году выделили 320 млн тенге на закуп современного оборудования.





В колледже с июня по октябрь сделали текущий ремонт и благоустроили территорию. На деньги проекта "Жас Маман" оборудовали 3 лаборатории: для изучения металлургии черных металлов, метрологии и качества продукции, электрических измерений и КИП (контрольно-измерительные приборы - «НГ»), а также 2 мастерские: для изучения токарного дела и металлообработки, механической обработки и автоматизации.

Новое оборудование было закуплено в рамках проекта «Жас Маман»

Журналистам показали новые автомобили JAC S 3 и Ravon Nexia R3, которые производит ТОО«СарыаркаАвтоПром». Машины используются для изучения электрооборудования. Механик подсоединяет провода и на мониторе можно увидеть технические параметры: частоту вращения двигателя, температуру масла,





Новые автомобили JAC S 3...

... и Ravon Nexia R3

- В экономике области недавно появилось предприятие - «КамАЗ», нам нужно сотрудничать с ним, нужно развиваться, - отмечает директор Костанайского колледжа автотранспорта Аскар ЖАРКЕНОВ. - Благодаря этому сотрудничеству в колледже появилось новое оборудование: в мастерской установлены двигатели, закуплены 6 коробок передач и 3 моста. Если организовывать занятия в соответствии с требованиям санитарных норм, то их можно проводить в реальном режиме в лаборатории. Мы можем уменьшить группы в два раза - то есть, до 6-7 человек. Это позволит студентам познавать все и видеть своими глазами.

На мониторе можно увидеть различные технические параметры автомобиля

27 сентября 2020 года министерство образования и науки РК, акиматом Костанайской области и ПАО «КамАЗ» подписали меморандум. Одно из направлений сотрудничества - подготовка специалистов в области машиностроения, повышение профессионального уровня преподавателей на предприятиях, организация проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В рамках сотрудничества с ПАО «КамАЗ» в колледже установили два стенда для диагностики электрооборудования автомобилей, а также стенд для диагностики топливной аппаратуры автомобилей. Сейчас в лабораториях почти каждое рабочее место оборудовано компьютерами и мониторами. Раньше в колледже студенты изучали только легковые автомобили. Благодаря сотрудничеству с «КамАЗом» появилась возможность изучения грузовиков.

В этой мастерской теперь вместо легковых автомобилей изучают грузовые

- Студенты сейчас обучаются дистанционно, работаем по системе Moodle, - рассказал заместитель директора колледжа по учебной работе Фуат ИСКАКОВ. - Они изучают строение автомобилей с помощью онлайн-лекций. Преподавательский состав сейчас также переквалифицируем. По требованию государства они проходят аттестацию раз в 5 лет, но мы стараемся чаще их переучивать.

Ежегодно колледж выпускает около 250 специалистов. Сейчас здесь обучаются 1 250 студентов, ежегодно набирают около 350-ти.

Новую мастерскую по ремонту грузовых автомобилей тоже оборудовали благодаря участию колледжа в проекте «Жас Маман» и сотрудничеству с ПАО «КамАЗ».

Виталий Кучеренко: «Пандемия коронавируса - не помеха для обучения студентов»

- Реализация этого проекта дает большой толчок для развития движения “World Skills” в нашем регионе, - отметил заведующий мастерскими колледжа Виталий КУЧЕРЕНКО. - До реализации этого проекта материально-техническая база колледжей Казахстана намного уступала международной. Данный проект помогает не только обучать студентов, но и подготовить преподавательский состав.

Виталий сам закончил этот колледж и работает здесь мастером уже 3 года. Он - участник международного чемпионата «World Skills» по тяжелой грузовой технике, который проходил в 2017 году в Абу-Даби, а также чемпионата Европы «Euro Skills 2018» 2018 года в Будапеште. После окончания колледжа поступил в КРУ им. Байтурсынова.

Устройство автомобиля студенты изучают с помощью наглядных пособий

- Производственную практику я проходил в автоцентре «КамАЗ», я думаю, это помогло мне сейчас применять свои знания на практике и обучать студентов чему-то новому, - говорит он. - Сейчас из-за пандемии коронавируса, к сожалению, не могу посетить какие-либо международные конкурсы и стажировки.

Кучеренко показывает стенд с Т-образным 8-цилиндровым дизельным двигателем «КамАЗа». На нем студенты учатся выполнять различные ремонтные работы. Специальное оборудование позволяет переворачивать двигатель для большего удобства в изучении.

- Сейчас студенты находятся на дистанционном обучении. Как проходят занятия в мастерской во время пандемии? - спросил корреспондент «НГ».

- Обучение онлайн подразумевает и создание технологических карт, - пояснил Виталий Кучеренко. - Создание такой карты дает студентам 50 процентов того, что он сможет выполнить ту или иную операцию. Ведь он узнает те или иные моменты затяжки, ее последовательность, способы регулировки и так далее.

Кроме того проводятся онлайн-видеоуроки - мастера показывают студентам способы ремонта.

С помощью инфослайда студенты могут узнать о работе стартера

Мы переходим в комнату со стендами и оборудованием, здесь студентам объясняют условия эксплуатации автомобиля. Есть стенды, на которых показан принцип работы системы управления стеклоочистителями, представлена система управления климат-контролем, показаны двигатель, аккумуляторная батарея, радиатор, стартер.



Преподаватель специальных дисциплин по электрооборудованию автомобиля Роман ФИСЕНКО показал стенд по системе управления инжекторным двигателем.

Евгений Фисенко показывает устройство инжекторного двигателя

- Здесь мы можем видеть как работают механизмы двигателя, также узнать обо всех имеющихся неисправностях данного автомобиля, - комментирует он. - Стенд позволяет задать неисправность и понять, что не так с двигателем, студент может найти причину поломки и устранить ее.

Сергей Могилатов: «ТОО «СарыаркаАвтоПром» гарантирует студентам подготовку к работе со своей продукцией»

- С колледжем автомобильных дорог у нас сложилась очень прочная связь, - рассказал заместитель директора по техническому развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сергей МОГИЛАТОВ. - Поэтому то, что происходит в колледже, нас очень интересует. В том, что мы помогаем студентам и это позволяет им обучаться на современном оборудовании, мы видим плюсы и для себя. Мы понимаем, что так студент придет на работу с современными знаниями. Его нужно адаптировать к заводской среде и наша задача, как работодателя, чтобы студент пришел к нам адаптированным.