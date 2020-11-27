Многие дети хотят получить от новогоднего волшебника планшеты, телефоны или ноутбуки. Это особенно актуально сейчас, когда обучение ведётся дистанционно. Такие письма мы тоже будем публиковать. Но в этой подборке только послания, в которых не упоминаются гаджеты.

Обстоятельное, аргументированное и злободненвное письмо пришло от второклассника Тимура. Он очень раздосадован тем, что не может ходить в школу и в секцию борьбы, приходится сидеть дома из-за пандемии. Но и дома он не хочет терять спортивную форму, поэтому просит у Деда Мороза турник. А если турника не будет в наличии на полярном складе подарков, тогда Тимур хочет получить мороженое.

Хочется, чтобы у этого мальчика был и турник и много вкусного мороженого на Новый год. У Тимура есть 4-летняя сестрёнка, которая пока просто играет в куклы.

А 7-летний Фархат прислал самое лаконичное письмо, пусть короткое, но написанное собственной рукой, и в нём всё только по делу. Желание у Фархата чётко сформулировано: он хочет лазерный меч - наверное такой, как у джедаев. Разве плохое желание?

7-летняя Саша из Молокановки тоже не просит дорогих подарков, она мечтает о роликах, на которых будет кататься летом. Для 2-летненго братика Максима Саша тоже не просит ничего невозможного. Что нужно мальчишке? Машинка!

Таймасу 10 лет. В письме он написал желания и 12-летнего брата Санжара, и сестры Толкын, которой 7 лет. Санжар - инвалид, поэтому он не мог написать письмо на правах старшего брата из-за слабой моторики рук. Но он сможет кататься на двухколёсном велосипеде и врачи даже рекомендуют ему такое занятие. Вся семья очень ждёт такой подарок от Деда Мороза, ведь мама одна воспитывает троих детей и сама купить велосипед не сможет.

А самая младшая - Толкын - очень хочет коньки. Только коньки нужны розового цвета, это же коньки для девочки, они должны быть самыми красивыми!

Ещё одно письмо с простыми детскими желаниями пришло из Рудного. 7-летняя Амира украсила своё послание рисунком и ждёт Деда Мороза, чтобы рассказать ему новогодний стих. В этой семье трое детей: Амира и два младших брата. Они хотят получить в подарок игрушки, какие - читайте в письме Амиры.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при условии, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно! Желательно в письме упоминать и возраст ребёнка или детей, если их несколько.

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