В декабре этого года у казахстанцев будет 20 рабочих дней и 11 выходных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать во вторник, 1 декабря. Это День Первого Президента Казахстана.

На День независимости жители страны отдохнут сразу четыре дня - 16, 17, 18 и 19 декабря. Стоит отметить, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.

31 декабря не является официальным выходным днем в Казахстане. Новогодние праздники начнутся 1 января, в пятницу. Календарь праздников на 2021 год на egov.kz еще не опубликован.