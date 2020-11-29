Как казахстанцы отдохнут в декабре
29 ноября 2020, 09:54 | Государство
В декабре этого года у казахстанцев будет 20 рабочих дней и 11 выходных, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать во вторник, 1 декабря. Это День Первого Президента Казахстана.
На День независимости жители страны отдохнут сразу четыре дня - 16, 17, 18 и 19 декабря. Стоит отметить, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.
31 декабря не является официальным выходным днем в Казахстане. Новогодние праздники начнутся 1 января, в пятницу. Календарь праздников на 2021 год на egov.kz еще не опубликован.
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