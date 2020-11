Министерство информации и общественного развития (МИОР) по просьбе Министерства образования и науки РК проверило игру Among Us на противоправный контент и не нашло признаков склонения детей к суициду в популярной игре, сообщает Informburo.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Поводом для проверки стало то, что казахстанцы в мессенджерах WhatsApp и Telegram распространяют голосовые сообщения об опасности популярной компьютерной игры Among Us.

"Сначала задания, которые задают в игре, безобидные, после они уже склоняют к смерти", – говорилось в одном из таких аудиосообщений.

Министерство образования и науки попросило коллег из МИОР выяснить, содержится ли в игре противоправный контент.

Проверка незаконного контента в Among Us не выявила.

"В игре можно общаться с помощью пересылки сообщений через чат текущей игры или с помощью установки на телефон приложения discord, которое позволяет общаться в сообществах, обмениваясь голосовыми сообщениями. Вся переписка ведётся между пользователями в самой игре, другим участникам она недоступна. При этом выявить, какого рода идёт переписка между участниками игры не представляется возможным. В связи с этим министерство не имеет возможности сделать выводы о наличии какого-либо противоправного контента, в том числе признаков склонения участников игры к суициду", – сообщили в Министерстве информации и общественного развития.

Министерство напоминает, что каждый родитель несёт персональную ответственность за своего ребёнка и должен самостоятельно проверять, чем занимается его ребёнок в информационном пространстве, с кем и на какие темы он переписывается.

Игра Among Us была создана в июне 2018 года. Её выпустила студия InnerSloth. На протяжении двух лет игра не пользовалась большим успехом, но этой осенью на неё обратили внимание известные стримеры. В сентябре игра заняла первое место в чартах продаж Steam.

Among Us – командная игра, одновременно в ней участвуют от четырёх до десяти человек. Она напоминает всем известную "Мафию", только действие Among Us происходит на космическом корабле. Игроки должны объединиться, чтобы вычислить "предателя", который хочет вывести из строя системы корабля или убить кого-то из героев.