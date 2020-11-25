Снегопад в ближайшие три дня обещают синоптики в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 26 ноября, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков будет облачно, днём местами снег, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, местами -18 градусов, днём -2...-7, местами -10 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае в четверг днём возможен снег. Ночью -13...-15, днём -4...-6 градусов.
- В пятницу, 27 ноября, по области облачно, в некоторых районах снег, местами туман и низовая метель, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12, местами -15, днём -2...-7, местами -10 градусов.
В Костанае в пятницу снег. Ночью -10...-12, днём -4...-6 градусов.
В субботу, 28 ноября, в Костанайской области облачно, местами снег, туман и низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха -7...-12, местами -15, днём -2...-7, в некоторых районах -10 градусов.
В Костанае в субботу ночью снег. Ночью 9-11, днём 8-10 градусов ниже ноля.
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