О том, что улица Баймагамбетова на участке от пр. Аль-Фараби до ул. Гоголя перекрыта, в редакцию "НГ" сообщили очевидцы. По их словам, район оцепили из-за бесхозной сумки.

- Специалисты проводят проверку, в связи с чем частично перекрыты дороги, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

На место были вызваны саперы с собакой.

В 15.20 движение на улице было восстановлено. Как сообщили в полиции, в сумке были женские вещи. Подозрительных предметов не обнаружено, хозяин сумки устанавливается.