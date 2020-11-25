Район драмтеатра оцепили из-за оставленной сумки в Костанае
25 ноября 2020, 15:24 | Происшествия
О том, что улица Баймагамбетова на участке от пр. Аль-Фараби до ул. Гоголя перекрыта, в редакцию "НГ" сообщили очевидцы. По их словам, район оцепили из-за бесхозной сумки.
- Специалисты проводят проверку, в связи с чем частично перекрыты дороги, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
На место были вызваны саперы с собакой.
В 15.20 движение на улице было восстановлено. Как сообщили в полиции, в сумке были женские вещи. Подозрительных предметов не обнаружено, хозяин сумки устанавливается.
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