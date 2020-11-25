На заброшенном кладбище в Костанае неизвестные пытались сломать оградку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео кощунственного поступка обсуждают пользователи социальных сетей в Костанае. В кадр очевидца попали трое мужчин, которые пытаются сломать оградку. Инцидент произошел на старом заброшенном кладбище в черте города.

В полиции по факту публикации этого видео провели проверку. Заявлений от местных жителей или же от автора ролика к ним не поступало. Как выяснилось, оградка осталась на месте.

"В ходе проверки личности граждан были установлены. Все трое - жители областного центра. С ними проводится работа, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба Департамента полиции.