Вандалы пытались сломать оградку на кладбище в Костанае
25 ноября 2020, 14:47 | Государство
На заброшенном кладбище в Костанае неизвестные пытались сломать оградку, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео кощунственного поступка обсуждают пользователи социальных сетей в Костанае. В кадр очевидца попали трое мужчин, которые пытаются сломать оградку. Инцидент произошел на старом заброшенном кладбище в черте города.
В полиции по факту публикации этого видео провели проверку. Заявлений от местных жителей или же от автора ролика к ним не поступало. Как выяснилось, оградка осталась на месте.
"В ходе проверки личности граждан были установлены. Все трое - жители областного центра. С ними проводится работа, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба Департамента полиции.
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