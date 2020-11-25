Единый день приема граждан с помощью платформы ZOOM пройдет 26 ноября сразу по всей стране. Начальник департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет Аймагамбетов будет общаться с жителями региона с 15.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе ведомства.

- На платформе ZOOM для начальника ДП области и его заместителей будут созданы отдельные каналы связи с подключением руководства территориальных подразделений, - сообщили в пресс-службе. - Записавшимся гражданам и другим участникам мероприятия будут заранее направлены идентификаторы конференций, способы подключения и пароли.

Записаться на прием к Аймагамбетову жители области могут с 23 по 25 ноября по телефону 8 (7142) 52-62-78, электронному адресу as.ischanova@mvd.gov.kz или через чат в WhatsApp: 8-778-262-07-88.



