Финишировать в этом сезоне премьер-лиги на втором месте - самое главное для "Тобола", считает главный тренер команды. Комментарий Григория БАБАЯНА о победе над "Окжетпесом" и борьбе за серебро приводит пресс-служба ФК "Тобол" на своем сайте.

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- У нас была большая пауза, связанная с играми сборной. К тому же мы пропускали стартовый тур, поэтому игровой практики не было довольно долго, не хватало игрового тонуса. Можно сказать, что это сказалось на качестве игры, было определенное волнение в начале матча, - рассказал Бабаян. - Хочу похвалить ребят за самоотдачу в этом сложном матче. Важно видеть единую команду на поле, это сегодня было. Был порядок в организации и дисциплине. Очень важно, что мы строго сыграли в обороне, были активны впереди и добились важнейших трех очков. Снова сыграли на ноль, это очень важный фактор и придает команде уверенности.

По словам тренера, команду ждет сложный плотный график и игроки уже переключились на подготовку к матчу с "Таразом", который пройдет 27 ноября.

- В заявке на матч отсутствовали несколько игроков. Можете рассказать о причинах?

- Оганесян и Семченков травмированы, а Алекса Аманович пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

- Можно ли сказать, что «Тобол» уже выполнил задачу на сезон?

- Сейчас все наши мысли связаны с борьбой за второе место, нам нельзя останавливаться и думать, что сезон завершен. Нашей задачей действительно было попадание в еврокубки, но есть сверхзадачи. Ни в коем случае нельзя расслабляться и чувствовать себя комфортно, футбол за это наказывает. Для нас самое главное на настоящий момент – финишировать на втором месте.