"Тобол" обыграл "Окжетпес" и упрочил свое лидерство в борьбе за серебро
24 ноября 2020, 19:58 | Спорт
ФК "Тобол" одержал победу над "Окжетпесом" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу костанайской команды. Первый гол на 38-й минуте забил Жереми Манзорро.
А на 60-й закрепил успех команды Султан Абилгазы.
Набрав три очка, "Тобол" закрепился на втором месте КПЛ, опережая "Астану" на пять очков. У костанайского клуба 35 баллов в 18-ти встречах, тогда как у столичного - 30.
"Окжетпес" же, потерпев поражение, досрочно обеспечил себе вылет в первую лигу по итогам сезона, став последней командой КПЛ. Подопечным Андрея Карповича уже не догнать "Каспий", который идет на предпоследнем месте.
Напомним, чемпионом КПЛ-2020 досрочно стал алматинский "Кайрат".
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