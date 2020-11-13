Снег и гололёд обещают синоптики в ближайшие три дня в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 14 ноября, синоптики ожидают снег, местами туман, гололёд и низовую метель. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11, днём -2...-7 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае в субботу облачно, снег. Ветер северо-западный 9-14, с порывами днём до 18 м/с. Ночью -7...-9, днём -3...-5 градусов.
- В воскресенье по области снег, местами туман и низовая метель, ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура воздуха ночью -8...-13, днём -5...-10 градусов. В областном центре тоже облачно и снег, с порывами ветра до 20 м/с.
В понедельник, 16 ноября, ночью местами снег, туман и низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью -12...-17, днём -7...-12 градусов.
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