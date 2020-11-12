Письмо с ответом руководителя управления Вячеслава ДУДНИКА пришло на электронный адрес "НГ" сегодня, 12 ноября. Хотя ранее Дудник обещал предоставлять информацию о количестве заболевших пневмонией, а также выздоровевших и умерших по первым числам каждого месяца.

Вячеслав Дудник /Фото из архива "НГ"

Как сообщил руководитель упрвления здравоохранения, с 1 августа 2020 года по 31 октября 2020 года в Костанайской области зарегистрирован 3 041 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровели 2 982 пациента и 16 человек скончались.

Напомним, что 4 сентября в управлении здравоохранения "НГ" сообщили, что 1 августа 2020 года зарегистрирован 2 951 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровели 2 919 пациентов и зарегистрировано 15 случаев смертности пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

То есть, за месяц - с 1 августа по 4 сентября - в Костанайской области успели заболеть и выздороветь почти три тысячи жителей и скончались 15 человек, а за два месяца - с 4 сентября по 31 октября - в официальной статистике 90 заболевших, 63 выздоровевших и 1 умерший.

Причем, согласно данным, которые сообщило управление здравоохранения 26 августа, в регионе на 25 августа было зарегистрировано 368 случаев пневмонии, 364 пациента выздоровели и 4 умерли.

В связи с такой разницей в цифрах "НГ" настаивает на предоставлении информации о заболеваемости коронавирусной пневмонией в Костанайской области в ежедневном формате.

Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вот статистика по республике за этот период:

- с 1 августа по 4 сентября в Казахстане зарегистрированы 26 803 случая заболевания пневмонией, 5 831 пациент вылечился, 305 умерли.

- на 31 октября зарегистрированы уже 37 746 заболевших (+10 943), 28 710 выздоровевших (+22 879) и 401 летальный случай (+96).