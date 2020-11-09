По прогнозам синоптиков, во вторник, 10 ноября, на большей части территории области пройдут осадки, преимущественно в виде снега. В Костанае осадков в этот день не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В среду, 11 ноября, снег будет идти по всей области, включая областной центр. Кроме того, в ближайшие два дня местами возможны туман и гололёд.

- Во вторник на территории области ночью ожидается от 2 до 7 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ещё возможны положительные температуры: термометры покажут от 0 до +5°С. В Костанае ночью будет -3...-5°С, днём +1...+3°С. А вот в среду столбики термометров не поднимутся выше нулевой отметки. По области прогнозируем ночью 4-7 градусов мороза, днём 0...-5°С. В областном центре ночная температура ожидается в пределах -5...-7°С, дневная 0...-2°С.

Ветер в ближайшие два дня будет юго-восточным, скорость его составит 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.