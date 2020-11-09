Прошедший матч с "Кызыл-Жар СК" был очень сложным для костанайской команды, но борьба за медали не может быть легкой, отметил главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН. Встреча с петропавловской командой прошла 8 ноября и завершилась победой костанайцев с минимальным счетом - 1:0.

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- Когда борешься за медали, то лёгких матчей не приходится ждать. Мы это прекрасно понимали. Понимали, что будет сложнейший матч и в эмоциональном плане, и в физическом. Наши конкуренты за медали отдыхали сегодня, а мы сыграли шестой матч за двадцать дней. Было очень сложно, - цитирует Григория Бабаяна пресс-служба ФК "Тобол" . - Важно было победить, и счёт не имел значения. Мы должны были взять три очка и добились этого. Хочу поблагодарить команду, ребята оставили все силы в этих шести играх. Мы были командой, правильно реагировали на поражения. Последние три матча команда сделала на поле все, что нужно.

По словам тренера, чистые победы в последних матчах придают уверенности его подопечным. Но после перерыва на игры сборной Казахстана команде необходимо будет собраться, чтобы побороться за призовые места.

- К сожалению, сейчас есть травмированные футболисты. Пока не знаем, какое время им понадобится на восстановление, - сообщил Бабаян. - Сейчас будет пауза, связанная с играми сборной. Хотелось бы пожелать удачи сборной Казахстана и всем нашим сборникам в предстоящих играх. Также хочу напомнить, что Джаба и Ника в шаге от исторического события для Грузии - выхода на ЕВРО. Мы, безусловно, будем следить за их игрой и переживать за результат. После перерыва будет самый важный отрезок сезона, где нужно будет собраться и ответственно подойти к заключительным играм. Если мы хотим бороться за медали, то ошибок больше допускать нельзя.