"Ошибок допускать нельзя!" - Главный тренер "Тобола" о борьбе команды за медали
Прошедший матч с "Кызыл-Жар СК" был очень сложным для костанайской команды, но борьба за медали не может быть легкой, отметил главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН. Встреча с петропавловской командой прошла 8 ноября и завершилась победой костанайцев с минимальным счетом - 1:0.
Фото fctobol.kz
По словам тренера, чистые победы в последних матчах придают уверенности его подопечным. Но после перерыва на игры сборной Казахстана команде необходимо будет собраться, чтобы побороться за призовые места.
- К сожалению, сейчас есть травмированные футболисты. Пока не знаем, какое время им понадобится на восстановление, - сообщил Бабаян. - Сейчас будет пауза, связанная с играми сборной. Хотелось бы пожелать удачи сборной Казахстана и всем нашим сборникам в предстоящих играх. Также хочу напомнить, что Джаба и Ника в шаге от исторического события для Грузии - выхода на ЕВРО. Мы, безусловно, будем следить за их игрой и переживать за результат. После перерыва будет самый важный отрезок сезона, где нужно будет собраться и ответственно подойти к заключительным играм. Если мы хотим бороться за медали, то ошибок больше допускать нельзя.
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