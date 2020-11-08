"Тобол" закрепился на втором месте КПЛ и оторвался от "Астаны"
8 ноября 2020, 17:01 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Тобола". Автором единственного гола стал Темирлан Ерланов, отличившийся на 70-й минуте.
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 32 очка и закрепился на втором месте, увеличив отрыв от "Астаны" на пять очков. "Кызыл-Жар" (16) идет десятым.
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