Новости

"Тобол" закрепился на втором месте КПЛ и оторвался от "Астаны"

8 ноября 2020, 17:01 |  Спорт

Костанайский "Тобол" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Тобола". Автором единственного гола стал Темирлан Ерланов, отличившийся на 70-й минуте.

 

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 32 очка и закрепился на втором месте, увеличив отрыв от "Астаны" на пять очков. "Кызыл-Жар" (16) идет десятым.