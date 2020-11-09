Для предотвращения распространения коронавируса в стране временно вносятся изменения в периодичность движения пассажирских поездов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

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С 9 ноября текущего года временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов № 705/706 Алматы-Петропавловск с ежедневного на через день и № 31/32 Павлодар - Алматы по назначенным датам.

Временно запрещены продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на всех станциях в следующих областях:

a) в Акмолинской области, за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау, где рассположены вокзалы 1, 2 и 3 класса;

b) в Павлодарской области, за исключением станций Павлодар, Екибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;

c) в Костанайской области, за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная;

d) в Северо-Казахстанской области запрещается движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции.

Кроме того, продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов № 68/67 Нур-Султан Нурлы жол - Оскемен-1 на один раз в неделю и № 351/352 Алматы-2 - Оскемен-1 на через день до конца текущего года.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со станции Петропавловск необходимо обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, с даты выдачи результата не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, также запрещается допуск встречающим/провожающим лицам в здания железнодорожных вокзалов.

Организация деятельности объектов общественного питания в пассажирских поездах из Петропавловска будет обеспечена согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача на транспорте.

"Пассажиры, ранее оформившие билеты на отмененные поезда и запрещенные стоянки, а также в случае отсутствия справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 либо ее недействительности могут произвести возврат проездных документов (билетов) и получить денежные средства в полном объеме без удержаний", - пояснили в компании.

Возврат билетов производится в сроки, предусмотренные правилами перевозок пассажиров, не позднее 1 часа с момента отправления поезда со станции, указанной в билете. Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнать по справочному номеру 105.