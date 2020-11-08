Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области № 54, ЦОНы работают с 9.00 до 18.00. При этом в спецЦОНе график работы двойной: прием документов с 9.00 до 16.00, выдача – с 9.00 до 18.00.

Около всех ЦОНов сделана разметка для граждан, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию. Разметка сделана и внутри ЦОНов. При входе делают замер температуры у каждого услугополучателя. Обязательное требование – медицинская маска на лице.

- Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, как работают ЦОНы городов Костанай, Рудный и Тобыл, - пояснил заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Шынгыс АШИРБЕКОВ. - Получить услуги в них можно только при условии предварительного бронирования очереди. С учетом нового графика необходимо бронировать очередь до 17.30 (для спецЦОНа до 15.30). Позже бронь будет считаться недействительной. Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, через мобильное приложение eGovmobile, а также через Telegram бот EgovKzBot2.0.

Аширбеков напомнил, что сейчас работает сервис перебронирования очереди:

- Если вы понимаете, что не успеваете в ЦОН к указанному времени, можете очередь перебронировать. При успешном перебронировании услугополучателю поступает SMS-уведомление, или статус сервиса отобразится в Личном кабинете. При успешном перебронировании на другую дату предыдущее время становится доступным для других услугополучателей. Но есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. При наличии активной брони новая бронь на другие дни недоступна, выходит уведомление «У вас имеется активная бронь».

Фото пресс-службы филиала НАО "Правительство для граждан"