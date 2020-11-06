Информацию об отмене рейса Костанай - Алматы, поступившую от наших читателей, подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в вашем регионе авиакомпания была вынуждена сократить количество рейсов до 5 раз в неделю, - пояснили в пресс-службе. - Всю детальную информацию по рейсам можете просмотреть на официальном сайте flyarystan.com. В Нур-Султан - также 5 рейсов в неделю.

Ранее рейсы из Костаная в Алматы и Нур-Султан, а также обратно, FlyArystan совершала ежедневно.

В постановлении главного государственного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, подписанном 5 ноября, указано, что пассажирам авиасообщений, которые не являются гражданами РК, предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи). Кроме того, запрещен допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать будут только при наличии билета).

5 ноября в Костанайской области был зарегистрирован резкий рост заболеваемости - выявлены 49 случаев заражения КВИ. В среду, 4 ноября, в регионе заразились 18 человек.