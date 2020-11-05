Вокруг областного центра установят блок посты, а во всех населенных пунктах ограничат выход жителей из дома после 21.00, сообщает областной оперативный штаб.

Фото из архива "НГ"

- За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ. В связи с этим, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний COVID-19, областным оперативным штабом принято решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года сроком на 2 недели,- говорится в сообщении.

В частности приняты решения:

- ввести карантин в г. Костанай с установлением блокпостов по периметру города, а так же в районе автопереходов через государственную границу РК;

- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;

- запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней для обследования;

- пассажирам авиасообщений, предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок (по согласованию с АО «Қазақстан темір жолы»);

- ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 до 06:00 ;

- разрешение работы общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 до 20.00. Приостановление работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни;

- приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев;

- разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 08.00 до 21.00., без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. В воскресные, праздничные дни и после 21.00 работа на вынос и доставку;

- разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 08.00 до 19.00. В воскресные дни приостановить;

- разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с режимом работы с 08.00 час.до 19.00 час. В выходные и праздничные дни приостановить;

- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

- запрет на проведение совещаний (заседаний) в очном режиме.

- перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударственного сектора на дистанционный режим;

- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;

- приостановление деятельности театров, кинотеатров;

- ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.

- ограничение режима работы продовольственных магазинов с 08:00 до 21:00;

- запретить работу термопарка;

- в выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.