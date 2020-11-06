По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня жителей Костанайской области ожидают осадки. Местами возможны гололед и туман.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу, 7 ноября, на большей части территории области ночью термометры покажут от 0 до 5 градусов тепла, лишь местами температура упадет до 3 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем +3…+8°С, но на юге области воздух прогреется до +11°С. В последующие два дня, 8-9 ноября, ночью ожидается от -3…+2°С, на юге +5°С. В дневное время столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла.

В Костанае 7-9 ноября температура будет стабильной: по ночам 0…+2°С, в дневное время +1…+6°С

В субботу нас ждет юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник направление ветра сменится на северо-западное, скорость его составит 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 24 м/с.