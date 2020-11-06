SMS-оповещения уберегут казахстанцев от штрафов за просроченные документы, считают в АО "Национальные информационные технологии", передает Informburo.kz

Казахстанцы, чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан, будут получать SMS-уведомления об истечении срока удостоверения личности, паспорта и водительского удостоверения, сообщается на сайте АО "Национальные информационные технологии".

Сообщения с напоминанием и ссылкой на услугу будут отправлять казахстанцам за месяц до истечения срока с текстом: "Напоминаем, скоро истекает срок действия вашего удостоверения личности (паспорта, водительского удостоверения). Для получения нового документа вы можете подать заявление, не выходя из дома, через eGov.kz".

"Мы планируем в проактивном формате предупреждать казахстанцев, у которых в скором времени истекает срок документов, что позволит гражданам заблаговременно позаботиться о заказе услуги на портале eGov.kz. Тем самым мы хотим уберечь казахстанцев от штрафов за просроченные документы", – сообщил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Удостоверение и паспорт можно продлить, воспользовавшись услугой "Получение паспорта, удостоверения личности". Документы, удостоверяющие личность, с истёкшим сроком действия можно заменить только в ЦОНе.

Водительское удостоверение можно перевыпустить, подав онлайн-заявку на портале eGov.kz, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа. Для этого на портале нужно выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений".

Также граждане, зарегистрированные в базе мобильных граждан, будут получать сообщения от 1414 с поздравлениями и пожеланиями ко дню рождения, добавили в компании.