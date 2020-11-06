Освобождение от налогов и соцотчислений для определённых субъектов бизнеса продлили до конца года
6 ноября 2020, 13:08 | Государство
Субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, занимающиеся определёнными видами деятельности, освобождены от их уплаты до 1 января 2021 года, передает Informburo.kz.
Правительство приняло постановление, согласно которому освобождение от налогов и социальных отчислений для определённых субъектов бизнеса продлевается в Казахстане до конца года.
Согласно документу, поправочный коэффициент "0" устанавливается к ставкам следующих налогов и социальных платежей:
- индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты;
- индивидуального подоходного налога, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой;
- социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя.
Эти положения применяются в отношении следующих налогоплательщиков и их работников:
- лиц, занимающихся частной практикой, и субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, а по обязательствам по исчислению (начислению) обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя – до 1 января 2021 года;
- субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года.
Постановление правительства вводится в действие с 1 октября 2020 года
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