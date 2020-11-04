В четверг, 5 ноября, на территории Костанайской области осадки маловероятны, зато местами возможен туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-2, на востоке -6 градусов, днём +5...+10, на юго-западе +13 градусов.

В Костанае в четверг также малооблачно и без осадков, ночью и утром туман. Ночью -1...-3, днём +6...+8 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В пятницу, 6 ноября, по Костанайской области днём местами небольшой дождь, местами туман, ветер юго-западный 9-14, а днём усилится до 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидрометцентр" Светлана КАН. - Ночью по области 0...+5, местами -3 градуса, днём +7...+12, на юге +15 градусов. Зато в областном центре 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ночью +1...+3, днём +8...+10 градусов.

В субботу по области ночью местами осадки преимущественно в виде дождя, а днём - дождь и местами туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью 0...+5, днём +5...+10 градусов.

В Костанае 7 ноября прогнозируют переменную облачность и дождь днём. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью 0...+2, днём +6...+8 градусов.