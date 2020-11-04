По словам главного тренера костанайского клуба, его не устраивала игра команды в первом тайме, но после перерыва они смогли начать играть более организованно. Напомним, встреча "Тобола" с "Кайсаром" прошла вчера, 3 ноября, и закончилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды. Все мячи были забыты во втором тайме.

Фото ФК "Тобол"

- Несмотря на то, что у нас было определенное преимущество в первом тайме, мне абсолютно не нравилась игра и наша реакция на все то, что происходило на поле. Были небольшие проблемы с организацией. Конечно, мы доминировали, создавали моменты, но это не то, чего мы хотели в плане ведения игры, - приводит слова Григория БАБАЯНА пресс-служба ФК "Тобол". - В перерыве указали на ошибки, поэтому на второй тайм вышли более организованно, стали выигрывать борьбу. Довольно быстро забили гол, после чего начали сопернику навязывать свой футбол. Были у нас моменты, какие-то реализовали, а какие-то нет, но три гола – это хороший результат.

По словам тренера, следующие игры для команды будут непростыми, но игрокам необходимо собраться и максимально готовиться к каждой встрече.

- У нас очень плотный график, уже пятая игра проходит на четвертый день. Определенная усталость сказывается, но сейчас не то время, чтобы расслабляться. Надо сразу перестраиваться и готовиться к следующему матчу, - отметил Бабаян. - Легких игр не будет, осталось не так много матчей. Должна быть бешеная мотивация, настрой. Нужно сделать все, чтобы подойти к следующему сопернику в оптимальном состоянии.