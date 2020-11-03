"Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ
Vesti.kz
3 ноября 2020, 20:18 | Спорт
"Тобол" одержал победу над "Кайсаром" в матче 17-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла сегодня, 3 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды.
Фото с сайта fctobol.kz
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 53-й минуте счет открыл Сенин Себаи.
А затем на 58-й закрепил успех Жереми Манзорро.
Точку же во встрече на 77-й минуте поставил Самат Жарынбетов.
Напомним, ранее после победы над "Ордабасы" досрочно чемпионом КПЛ стал "Кайрат". Теперь шымкентский клуб, "Тобол" и "Астана" ведут борьбу за "серебро". Пока на второе место вышли костанайцы, подвинув столичную команду.
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