О долрожно-транспортном происшествии сообщил "НГ" очевидец.

"Сбили человека на переходе возле бывшего ресторана "Прага" (сейчас - " В гости") по ул. Бородина в Костанае, - написал он. - Все последние дни не горят фонари на улице - переход не освещается! Темень, хоть глаз выколи. Трагедия, к большому сожалению, закономерна и случилась не только по вине водителя, но и по вине ответственных за освещение! Жаль, что предчувствие осуществилось, всё внутри просто трепещется от волнения и переживанмое от увиденного... Каждое утро отключали освещение в 7.15 - это в то время, когда все идут на работу, в школу, переходят на пешеходках! Не странно ли всю ночь освещать улицу с редким движением транспорта, а утром в тьму отключить!!!! Что это люди!?"