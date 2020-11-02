Первые дни ноября без существенных осадков - о погоде в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
Отсутствие осадков на территории Костанайской области прогнозируют синоптики во вторник, 3 ноября. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, местами -8 градусов, днём +1...+6, на юге +9 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае в этот день осадки тоже маловероятны. Температура ночью -2...-4, днём +3...+5 градусов.
- В среду, 4 ноября, без осадков, местами туман, ветер юго-западный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура воздуха по области ночью -2...-7, днём 0...+5, на юге +8 градусов. В Костанае осадки маловероятны. Ночью -3...-5, днём +3...+5 градусов.
Лишь в четверг, 5 ноября, на севере Костанайской области небольшие осадки в виде дождя и снега, гололёд, местами туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, днём +3...+8 градусов. В Костанае без осадков, ночью 0...-2, днём +6...+8 градусов.
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