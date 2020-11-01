Женщина чудом не пострадала - диван, на котором ее обнаружили спасатели, уже частично обгорел.





Пожар произошел вчера, 30 октября, в пятиэтажном доме по ул. Корчагина. В 12.27 диспетчеру СПЧ-2 г. Рудный позвонили соседи и сообщили о дыме, идущем из соседней квартиры, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области на своей странице в Instagram.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что дым идет из квартиры на 4-м этаже, в которой проживает женщина 1941 года рождения.

- Входная дверь оказалось закрытой изнутри. Тогда они вскрыли замок и вошли в задымленную квартиру, - сообщает пресс-служба. - В жилой комнате на обгоревшем диване огнеборцы обнаружили пожилую женщину с признаками отравления угарным газом. Диван, на котором она лежала, выгорел на площади около 4 кв.м. Женщина чудом не получила термические ожоги.

Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. Врачи госпитализировали ее в реанимационное отделение городской многофункциональной больницы в шоковом состоянии.

Из соседних квартир пожарные эвакуировали 9 человек, в том числе трое детей.





Пожар был локализован в 12:50 и ликвидирован в 12:52. Причина пожара устанавливается.