Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян поделился своими впечатлениями от победного матча с "Ордабасы". Его комментарий приводит пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Тобол"©

Встреча 16-го тура прошла на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайцев.

- После очень тяжелого поражения от "Кайрата" мы хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, что нам это удалось. Мы показали очень хороший футбол. С первой до последней минуты доминировали на поле, мы играли, мы были агрессивны, мы были очень организованны.



У нас было огромное желание выиграть этот матч, было очень много эмоций, где-то даже ненужных, ненужных желтых карточек. В целом, самое важное, что мы выиграли и создали очень много моментов, лишь три реализовали, но над реализацией мы продолжаем работать.



Через три дня у нас уже следующий матч. Для нас очень важно сейчас восстановиться и не сбавлять обороты. Нужно сыграть следующий матч на таком же уровне и с такой же самоотдачей. Только в этом случае мы сможем бороться за высокие места, - сказал он.



- Чем обусловлено появление полузащитника Самата Жарынбетова на правом фланге обороны?



- Еще не полностью восстановились от травм Дмитрий Мирошниченко и Арман Оганесян, которые играют на этой позиции. В последнем матче там действовал Карлос Фонсека, отдал много сил. Сегодня мы дали возможность на этой позиции сыграть Самату, и я думаю, что он провел очень хороший матч.



После этой игры "Тобол" с 26 очками расположился на четвертом месте из 11-ти, тогда как "Ордабасы" с 27 баллами остался на третьей позиции.